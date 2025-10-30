Браконьера из Челябинска судят за ловлю рыбы в нацпарке «Таганай»

Около двух десятков краснокнижных рыбин обернулись уголовным делом

Уголовным делом обернулась 21 особь форели для жителя Челябинска. Рыбу он выловил из реки Большой Киалим на территории национального парка «Таганай», но съесть не успел, передает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Челябинской области.

«Тридцатичетырехлетнего фигуранта задержали на месте преступления: злоумышленник незаконно выловил 21 особь ручьевой форели, занесенной в Красную книгу России. Причиненный государству ущерб составил порядка 40 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Весь улов и удочку стражи порядка изъяли. Мужчину доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В отношении браконьера было возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 1 статьи 256 УК РФ (незаконная добыча водных биологических ресурсов на особо охраняемых природных территориях).

В ходе следствия мужчина возместил ущерб, но суда ему все равно не избежать. Материалы уголовного дела с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены для рассмотрения по существу.