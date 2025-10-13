Браконьер завалил лося в Кунашакском районе

Мужчина имеет статус охотника с 2012 года, поэтому не мог не знать о сроках охоты

В Кунашакском районе задержали подозреваемого в незаконной охоте на лося, передает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Челябинской области.

Тушу убитого лося обнаружил у озера Теренкуль инспектор Куяшского охотхозяйства. Он вызвал полицейских, который задержали подозреваемого — 45-летнего мужчину, имеющего статус охотника с 2012 года.

Было установлено, что подозреваемый выехал в лес на личном авто. Увидев лося на небольшом расстоянии, он произвел прицельный выстрел, убил животное, после чего вместе со своим знакомым приступил к разделке туши. Мужчины были обнаружены с поличным.

«В ходе задержания у мужчины изъято: охотничье ружье „Вепрь“, патроны, охотничий нож, топор и туша лося. Ущерб, причиненный министерству экологии Челябинской области, оценивается в 80 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

В отношении браконьера возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 1 статьи 258 УК РФ (незаконная охота)