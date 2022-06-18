Браконьер выловил рыбы почти на 450 тысяч рублей в Челябинской области

В его отношении возбуждено уголовное дело

В Красноармейском районе Челябинской области полицейские задержали мужчину, подозреваемого в незаконном вылове рыбы. Ущерб составил почти 450 тысяч рублей. В отношении нарушителя возбудили уголовное дело, сообщили 18 июня в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

34-летнего жителя деревни Кирды задержали во время транспортировки рыбы. Полицейские и инспектор рыбоохраны обнаружили в автомобиле южноуральца 888 особей рыбы на сумму 444 тысячи рублей. При этом задержанный рассказал, что ловил рыбу с помощью рыболовных сетей, которые запрещены.

«В настоящее время в отношении фигуранта в отделе дознания ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 256 Уголовного кодекса Российской Федерации („Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов“)»,— уточнили в ведомстве.

Согласно действующему законодательству, максимальное наказание, которое грозит мужчине, — лишение свободы на срок двух лет.

В начале июня на озере Аргази задержали браконьеров с тонной рыбы. Ущерб составил свыше 5,5 миллиона рублей. В отношении нарушителей возбуждены и расследуются уголовные дела.