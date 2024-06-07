Браконьер получил срок после избиения инспектора рыбоохраны в Озерске

Мужчину признали виновным в применении насилия к представителю власти

Житель Озерска получил судимость за применение насилия в отношении инспектора рыбоохраны, сообщает пресс-центр прокуратуры Челябинской области.

Сообщается, что в сентябре 2023 года подсудимый с отцом на озере Большая Нанога ловили рыбу с лодки сетями и без соответствующего разрешения. Их заметил инспектор территориального отдела Росрыболовства, потребовал вынести сети и добытую с их помощью рыбу на берег. Однако подсудимый оттолкнул лодку от берега, пытаясь уплыть от инспектора. Госслужащий не дал этого сделать, запрыгнул в лодку, где получил несколько ударов по лицу и телу.

Озерский городской суд признал местного рыбака виновным по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). Ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком.