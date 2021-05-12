Браконьер из Каслинского района ответит за убийство девяти косуль

Прокуратура утвердила обвинительное заключение

В Каслинском районе местный житель предстанет перед судом за незаконную охоту на косуль. В январе 2021 года он убил девять особей, уточнили в среду в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Установлено, что с 20 по 27 января 2021 года обвиняемый убил девять особей сибирской косули вблизи деревень Аллаки и Красный Партизан. При этом мужчина не имел специального разрешения на охоту, разрешения на хранение и ношение охотничьего оружия. В этот период года охота на косуль запрещена. Браконьер отвез косуль в свой дом в деревне Аллаки, где произвел их переработку.

Житель Каслинского района причинил ущерб в размере 360 тысяч рублей.

Каслинская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя района, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч .2 ст. 258 УК РФ («Незаконная охота с причинением особо крупного ущерба»).

Обвиняемый признал вину полностью, ущерб не возместил. Городским прокурором предъявлено исковое заявление о возмещении ущерба, причиненного преступными действиями.

Уголовное дело направлено в Каслинский городской суд.