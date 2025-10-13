Бойцы МЧС спасли 11 человек на пожаре в Златоусте

Среди спасенных — трое детей

В Златоусте устанавливаются обстоятельства смертельного пожара в многоэтажном доме по улице 40 лет Победы, там загорелась квартира на четвертом этаже, сообщает пресс-служба ведомства.

«Оперативно прибывшие бойцы МЧС с помощью спасательных комплектов вывели из опасной зоны 11 человек, в том числе троих детей, и в кратчайший срок ликвидировали возгорание на площади 35 квадратных метров, не допустив его распространения», — говорится в сообщении.

Жертвой дыма и огня стал один человек, предположительно, хозяин горевшей квартиры. На осмотр в медицинское учреждение направлены четверо спасенных, все взрослые.

Причину пожара предстоит установить специалистам отделения дознания.