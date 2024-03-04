Сегодня, 4 марта, самолет авиакомпании «Россия», следовавший рейсом Санкт-Петербург-Челябинск, экстренно вернулся в аэропорт Пулково по техническим причинам, сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.
Пострадавших нет. Пассажиры ожидают резервный борт в аэропорту Петербурга.
«Транспортная прокуратура выяснит все обстоятельства, при наличии оснований примет меры реагирования», — сообщили в ведомстве.
Речь идет о рейсе FV-6465. На табло прилета челябинского аэропорта указано, что борт прибудет в 00:50.