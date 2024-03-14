Большегруз врезался во внедорожник на трассе в Челябинской области

Сотрудники ГИБДД организовали реверсивное движение

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео! Пожалуйста обновите его.

В Челябинской области на трассе М-5 большегруз Shacman врезался в автомобиль Toyota Land Cruiser с прицепом. Сотрудникам ГИБДД пришлось организовать реверсивное движение на месте аварии.



Как уточнили в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинской области, авария произошла 13 марта на 1549 километре автодороги Москва-Челябинск.

«Автомобиль Toyota Land Cruiser с прицепом двигался в Челябинск. С ним совершил столкновение грузовой автомобиль Shacman, двигавшийся позади. Организовано реверсивное движение. После оформления схемы транспортные средства будут убраны», — сказали в пресс-службе.

К настоящему моменту движение восстановлено.