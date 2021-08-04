Большегруз с железнодорожными колесами влетел в стену в Златоусте

Водитель оказался зажат в салоне

На северо-западе Златоуста произошло ДТП с большегрузом. В среду, 4 августа, около девяти часов вечера фура на скорости не зашла в поворот на перекрёстке. Авто опрокинулось и врезалось прямо в стену. Водителю потребовалась помощь спасателей, передает корреспондент медиахолдинга «Первый областной».

После столкновения со стеной машина врезались в стоящее авто.

«Большегруз вез железнодорожные колесные пары. Водитель фуры оказался зажат в салоне. На помощь через пару минут прибыла бригада скорой помощи, которая находилась недалеко от места ЧП. Затем через несколько минут приехали реанимация и МЧС. Спасатели вызволили пострадавшего водителя из салона», — передает корреспондент медиахолдинга «Первый областной».

Пока медики оценивают состояние как тяжелое, но стабильное. Очевидцы сообщают, что у водителя серьезно травмирована голова. Предварительной причиной ДТП называется не безопасная скорость, которую выбрал водитель. В обстоятельствах разбираются сотрудники ОГИБДД Златоуста.