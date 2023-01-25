Более восьми тысяч бутылок немаркированного алкоголя изъяли у супругов в Челябинске

Ущерб составил миллион рублей

В Челябинске у супругов изъяли более восьми тысяч бутылок немаркированного алкоголя, который они намеревались сбыть в магазинах. В отношении челябинцев возбудили уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Правоохранители выяснили, что 46-летняя женщина и 53-летний мужчина сбывали контрафактный алкоголь с этикетками известных марок в местных торговых точках. В ходе проверки правоохранители обнаружили в их гаражном боксе более восьми тысяч бутылок с алкоголем для продажи. Ущерб правообладателям торговых марок составил более миллиона рублей.

В отношении пары возбудили уголовное дело по части 3 статьи 180 Уголовного кодекса РФ «Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)». Также в их отношении расследуется уголовное дело по части 6 статьи 171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или продажа немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, а также немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками».