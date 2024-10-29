Более тысячи нарушений в работе автобусов выявили в Челябинской области за пять дней

К ответственности привлекли 65 человек

В Челябинской области в рамках профилактической акции «Автобус» водителей проверили на всевозможные нарушения. Как итог — свыше тысячи нарушений правил дорожного движения, измененные конструкции транспорта и отсутствие лицензии. Подробнее рассказали в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

Акция проводилась с 21 по 25 октября в ряде городов и районов региона. За этот период инспекторы выявили более тысячи нарушений ПДД, в том числе 75 нарушений правил перевозки пассажиров. У семи автобусов были неисправны руль и тормозная система, их отправили на спецстоянку.

В конструкции трех автобусов были незаконно внесены изменения, в ближайшее время транспорт снимут с регистрации. Еще один водитель общественного транспорта ездил без лицензии на перевозку пассажиров.

«К административной ответственности привлечено 65 должностных лиц. Внесено 34 представления об устранении нарушений законодательства в области обеспечения безопасности дорожного движения»,— уточнили в ведомстве.