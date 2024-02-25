Более трех миллионов рублей отдала мошенникам жительница Челябинской области

Потерпевшая на протяжении недели оформляла кредиты и переводила деньги

44-летняя жительница Кизильского района Челябинской области обратилась в полицию с заявлением о совершенном в ее отношении мошенничестве. Женщина рассказала, что неизвестные, пугая ее, выманили более трех миллионов рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Женщина рассказала, что неделю назад ей поступил звонок от якобы сотрудника службы безопасности, который сообщил, что кто-то пытается получить ее данные на портале «Госуслуги» и оформить кредит. Затем ей звонили менеджеры банков и сообщали, что кредиты на ее имя действительно оформляются и, чтобы пресечь попытки, необходимо самостоятельно обратиться в банки и подать встречные заявки.

На протяжении недели потерпевшая выполняла все требования неизвестных и в результате лишилась более трех миллионов рублей, взятых в кредит. О том, что ее обманули, женщина поняла, когда звонки прекратились.

Правоохранители разыскивают причастных к совершению преступления.

Напомним, в Челябинской области работает горячая линия с коротким номером *1593, по которому можно позвонить и проконсультироваться в случае, если поступают подозрительные звонки.