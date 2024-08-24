Более ста граммов наркотиков изъяли челябинские полицейские за пять дней

В полицейском главке подвели промежуточные итоги мероприятия «Мак»

В Челябинске полицейские в рамках оперативно-профилактической операции «Мак-2024» за пять дней выявили пять наркопреступлений и составили более 40 административных протоколов. Также правоохранители уничтожили 28 площадок с наркосодержащими растениями общей площадью 200 «квадратов», сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

«Всего с начала проведения операции на территории области зарегистрировано 24 наркопреступления. Уничтожено свыше 90 очагов произрастания дикорастущих наркосодержащих растений общей площадью свыше 11 тысяч квадратных метров. Из незаконного оборота изъято более шести килограммов наркозелья»,— уточнили в ведомстве.

Полицейские напомнили о том, что за незаконное культивирование наркосодержащих растений предусмотрена уголовная ответственность.