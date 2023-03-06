Более пяти килограммов наркотиков уничтожили в Копейске

Процедуру проводят после вступления в силу приговоров по уголовным делам

Накануне в Копейске Челябинской области сожгли более пяти килограммов наркотиков, которые изъяли у местных жителей. В огонь отправили героин, марихуану и синтетические вещества, которые были доказательствами по 32 уголовным делам, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

«Сжигание наркотиков является стандартной процедурой. Ее проводят после вступления в законную силу приговоров судов и иных процессуальных решений по обстоятельствам совершенных преступлений или правонарушений»,— уточнили в ведомстве.

Запрещенные вещества уничтожают в присутствии специально создаваемой комиссии, в которую входят полицейские, сотрудники здравоохранения и городской администрации.

Фигуранты уголовных дел, которые хранили или намеревались продавать наркотики, приговорены либо к штрафам, либо к лишению свободы.