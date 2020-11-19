Более полутора миллионов рублей мошенники похитили у южноуральцев

Похитители использовали распространённую схему.

Полицейские Челябинской области рассказали о том, что несколько южноуральцев вновь стали жертвами распространённой мошеннической схемы — звонка «сотрудника банка». Заявления поступали из Челябинска, Златоуста, Копейска, Миасса, Сатки и Кунашакского района.

Потерпевших убеждали, что существует угроза несанкционированного списания денег с их карт. Испуганные люди доверялись незнакомцам, которые обещали, что пресекут эти попытки, если граждане продиктуют им все данные о банковских картах, а также информацию с кодом, поступившую в смс-оповещении.

Другие мошенники были более ловкими. Граждане пожаловались, что представители «банка» им сообщили о том, что на них пытаются оформить кредиты на 300 и 500 тысяч рублей. Чтобы это предотвратить, лжесотрудники убеждали людей оформить кредит через онлайн-приложение официального банка, после чего пройти к ближайшему банкомату и получить наличные. Затем перевести денежные средства на резервный счёт, используя банкомат другого банка. Таким образом было совершено несколько десятков переводов на указанный злоумышленниками счёт.

«Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2, 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество") и ч. 3 ст. 158 ("Кража") УК РФ. В соответствии с санкциями частей статей максимальное наказание — до 5, 6 и 10 лет лишения свободы», — заявили в ГУ МВД России по Челябинской области.

Отмечается, что в настоящее время общий ущерб граждан составляет более 1,5 миллиона рублей. Полицейские проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление подозреваемых в совершении противоправных действий.

Также в ГУ МВД России по Челябинской области вновь напоминают жителям о том, что сохранность денег прежде всего зависит от принятых вами решений. Не следует переводить средства на так называемые безопасные счета. Помните, что представители банков никогда не запрашивают номеров, кодов банковских карт и паролей, присланных в смс-сообщениях. Если у вас есть сомнения, что вы разговариваете с мошенниками, завершите разговор и самостоятельно позвоните на горячую линию вашего банка, чтобы уточнить все детали.