Более миллиона рублей перевели мошенникам жители Озерска и Коркино

Злоумышленники представлялись сотрудниками банка и финансовых организаций

Вновь жители Челябинской области попались на уловки мошенников. Вместе они перевели неизвестным более миллиона рублей.

В Озерске 27-летнему мужчине позвонил якобы сотрудник банка и сообщил о подозрительной активности с его счетом. Под диктовку неизвестного он оформил кредит, снял 500 тысяч рублей в ближайшем отделении и перевел на счет злоумышленника. Примечательно, что потерпевший сам является сотрудником банка.

В Коркино 62-летняя женщина поверила, что ее сбережения хотят похитить, ночью приехала в Челябинск и перевела более 600 тысяч рублей на «безопасные счета». На следующий день она перечислила еще 300 тысяч.

«По всем фактам в территориальных органах МВД России Челябинской области возбуждены уголовные дела, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Максимальная санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Злоумышленников разыскивают сотрудники полиции.

Напомним, представители банков не звонят по телефону и никогда не запрашивают персональные данные, а также не предлагают перевести денежные средства на какие-либо банковские счета.