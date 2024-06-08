Более 90 иностранцев-нарушителей выдворят из Челябинской области

В регионе проходит профилактическая операция «Нелегал - 2024»

За пять дней полицейские Челябинской области выявили 106 преступлений, совершенных в сфере миграции, а также более 600 административных нарушений. Возбуждено 53 уголовных дела. 91 мигранта-нарушителя депортируют на родину, 71 из них — принудительно, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России пр Челябинской области.

В ходе проверок правоохранители выявили трех мигрантов, которые въехали в Россию, несмотря на запрет: на родине они изменили свои данные, чтобы попасть в РФ. Также полицейские задержали двух иностранцев, находящихся в федеральном розыске.

Задержан и предприниматель, который незаконно использовал труд мигрантов на предприятии по переработке гранита в Сосновском районе. Его привлекли к ответственности по статье 18.15 КоАП РФ. Бизнесмену либо придется выплатить штрафы в размере до 800 тысяч рублей за каждого мигранта, либо его предприятие закроют на три месяца.

Кроме того, 85 мигрантам закрыли въезд в страну, еще двух иностранцев, отбывших наказание за совершение тяжких преступлений, депортировали.

Проверки соблюдения миграционного законодательства продолжат. А южноуральцев, имеющих информацию о нарушениях, просят сообщать ее по телефонам 733-57-83, 733-57-99.