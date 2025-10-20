Более 800 преступлений и правонарушений в сфере миграции выявлено за неделю на Южном Урале

Операция «Нелегал‑2025» в Челябинской области длится уже неделю

Южноуральские полицейские уже неделю шерстят хостелы, рынки, стройки и теплицы в поисках нарушителей миграционного законодательства. Итоги семи дней операции «Нелегал-2025» подвели в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

В ходе рейдов мигрантов проверяют по учетам МВД РФ на предмет законности пребывания в стране, наличия в розыске и причастности к совершению преступлений.

За семь дней операции задокументировано 97 преступлений и 723 административных правонарушения в сфере миграции.

В том числе в ходе мероприятий установлен житель Тракторозаводского района Челябинска, который превратил свою квартиру в «резиновую», фиктивно прописав в ней четырех иностранцев.

Отметим, по итогам недельной работы принято 156 решений об административном выдворении иностранных граждан за пределы страны, 87 мигрантам закрыт въезд в Россию.

Массированные проверки будут продолжены для обеспечения законности миграционных процессов и безопасности жителей региона.