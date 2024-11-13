Более 800 человек эвакуировались из школы в Чурилово из‑за пожара

Система оповещения сработала в школе № 116

В Чурилово (Тракторозаводский район Челябинска) устанавливаются обстоятельства возгорания в школе № 116 на улице Конструктора Духова, здесь сегодня сработала система оповещения о пожаре, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

Прибывшие пожарные установили очаг возгорания — оказалось, горели вещи в раздевалке на первом этаже.

«Отмечаются грамотные действия персонала. Еще до прибытия подразделений МЧС России представители школы ликвидировали возгорание при помощи порошкового огнетушителя», — сообщили в ведомстве.

Самостоятельно после пожарной тревоги из школы эвакуировались 830 человек, в том числе 800 учащихся. Пострадавших нет.