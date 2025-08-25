Более 8 кг санкционного сыра расплавили в печах в Челябинской области

Запрещенку нашли на прилавках в ТК «Европа — Азия»

В челябинском торговом комплексе нашли более 8 килограммов иностранного сыра — продукции, подпадающей под санкции и запрещенной к продаже на территории РФ, сообщает пресс-центр Россельхознадзора по региону.

Сообщается, что в ходе рейда по ТК «Европа — Азия» выяснилось, что запрещенкой торгуют два отдела: обнаружен сыр немецкого происхождения — две пачки по 125 граммов и 7,8 килограмма сыра производства одной из прибалтийских стран.

Сыр был изъят и уничтожен в этот же день.

Собственников продукции, запрещенной к продаже в России, оштрафуют.