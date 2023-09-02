Более 500 пожаров произошло в Челябинской области в августе-2023

Четыре человека погибли

В августе 2023 года в Челябинской области спасатели ликвидировали более 500 бытовых и лесных пожаров и 14 раз проводили спасательные работы на водоемах. Итоги последнего летнего месяца подвели в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

«Сотрудники чрезвычайного ведомства ликвидировали 525 бытовых и природных пожаров. К сожалению, огонь и дым унесли жизни четырех южноуральцев. Основными причинами стали нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, а также неосторожное обращение с огнем, в том числе при курении»,— рассказали в ведомстве.

14 раз сотрудники МЧС проводили спасательные работы на водоемах. В результате два человека спасены, 13 погибли.

Также спасатели принимали участие в ликвидации последствий ДТП. Всего был 131 такой выезд, спасено 10 человек.

Сотрудники ГУ МЧС России по региону призывают южноуральцев неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности и быть предельно внимательными на дорогах.

Всего за лето в Челябинской области на водоемах погибло 39 человек, в том числе четверо детей.