В августе 2023 года в Челябинской области спасатели ликвидировали более 500 бытовых и лесных пожаров и 14 раз проводили спасательные работы на водоемах. Итоги последнего летнего месяца подвели в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
«Сотрудники чрезвычайного ведомства ликвидировали 525 бытовых и природных пожаров. К сожалению, огонь и дым унесли жизни четырех южноуральцев. Основными причинами стали нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, а также неосторожное обращение с огнем, в том числе при курении»,— рассказали в ведомстве.
14 раз сотрудники МЧС проводили спасательные работы на водоемах. В результате два человека спасены, 13 погибли.
Также спасатели принимали участие в ликвидации последствий ДТП. Всего был 131 такой выезд, спасено 10 человек.
Сотрудники ГУ МЧС России по региону призывают южноуральцев неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности и быть предельно внимательными на дорогах.
Всего за лето в Челябинской области на водоемах погибло 39 человек, в том числе четверо детей.