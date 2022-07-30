Более 50 челябинских предприятий предоставили рабочие места осужденным к принудительным работам

ГУФСИН России по Челябинской области тесно сотрудничает с предпринимателями и Центром занятости

Более 50 предприятий предоставили рабочие места осужденным к принудительным работам жителям Челябинской области. В их числе — птицефабрика «Чепфа», кондитерская фабрика «Южуралкондитер», ЧТЗ-Уралтрак и другие, сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по региону.

«В настоящее время в регионе осужденные к принудительным работам уже могут быть трудоустроены более чем на 50 предприятиях различных сфер деятельности, таких как: производство мебели, изделий из стекла, в строительстве, в сфере ЖКХ, на объектах уголовно-исполнительной системы и многих других. Также территориальным органом ФСИН России налажено тесное взаимодействие с Центром занятости населения, а также с представителями малого и среднего бизнеса»,— рассказали в пресс-службе ведомства.

Работают приговоренные к исправительным работам в специальных центрах. На сегодняшний день на территории Челябинской области функционируют три исправительных центра, которые оборудованы всем необходимым и могут вместить в себя более 300 человек. В будущем в регионе планируют открыть еще несколько новых центров, которые позволят создать дополнительные рабочие места для осужденных.

«Благодаря такому альтернативному виду наказания как исправительные работы осужденные получают более высокие шансы на социализацию»,— отметил начальник отдела по контролю за исполнением наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества Евгений Иванюшин.

Кстати, принудительные работы не назначаются несовершеннолетним, инвалидам 1 и 2 групп, беременным женщинам, женщинам с детьми до 3-х, женщинам старше 50-и лет и мужчинам старше 60-и лет, а также военнослужащим и тем, кто совершил преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетних.