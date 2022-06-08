Более 450 граммов героина изъяли у 18‑летней жительницы Копейска

Девушка распространяла наркотик через закладки

В Копейске полиция задержала местную жительницу 2004 года рождения. Она распространяла на территории города запрещенные вещества через тайники — так называемые закладки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области.

Девушку задержали сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков МВД. Они проводили оперативно-розыскные мероприятия по подозрению в причастности к сбыту наркотических веществ.

«При задержании и личном досмотре, а также осмотре места происшествия из тайников оперативниками был изъят героин. Кроме этого, при обыске квартиры, где проживала копейчанка, стражами правопорядка обнаружены весы, упаковочный материал, используемые для фасовки наркотиков, а также опасное наркотическое средство. Всего из незаконного оборота изъято более 450 граммов героина», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Правоохранители возбудили уголовное дело. Подозреваемая находится под домашним арестом.