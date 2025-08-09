Более 43 кг наркотика изъяли из подпольной лаборатории в Челябинской области

Двое южноуральцев, причастных к обороту запрещенки, задержаны

В Челябинской области сотрудники регионального УФСБ задержали двух мужчин — участников межрегиональной ОПГ, специализирующейся на производстве мефедрона. Они помогли силовикам выйти на подпольную химическую лабораторию, где производили запрещенное вещество для дальнейшего сбыта, сообщили в управлении ФСБ России по Челябинской области.

В подпольной лаборатории оперативники обнаружили более 43 килограммов уже готового мефедрона, а также реактивы и оборудование для производства запрещенного вещества. Наркотики там производили для дальнейшего сбыта через интернет-магазин.

Причастные к обороту запрещенных веществ 29-летний челябинец и 32-летний магнитогорец задержаны, в их отношении возбужденны уголовные дела о незаконных производстве и сбыте наркотиков в особо крупном размере (часть 3 статьи 30, часть 5 статьи 228.1 УК РФ). Мужчинам грозит пожизненное лишение свободы.

Остальные участники межрегиональной ОПГ устанавливаются.