Более 40 тонн металла изъяли полицейские в нелегальном пункте приема под Челябинском

Житель села Октябрьское организовал незаконный прием металлолома

В ходе рейда в селе Октябрьское полицейские пресекли деятельность нелегального пункта приема металлолома. Работу скупки организовал 45-летний местный житель, у которого изъяли 42,2 тонны металла, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

У мужчины отсутствовала лицензия, разрешающая работу пункта. Кроме того, своей деятельностью он нарушал правила обращения с ломом и отходами цветных металлов. В отношении нарушителя составили два административных протокола.

«За нелегальный оборот лома черного и цветного металла предусмотрена административная ответственность в виде штрафов: от 1, 5 до 8 тысяч рублей для физических лиц, от 3 до 10 тысяч рублей для должностных лиц», — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Для юрлиц предусмотрены штрафы в размере от 30 до 200 тысяч рублей с конфискацией предмета совершения правонарушения, металлолома и отходов черных металлов.