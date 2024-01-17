Более 4 млн отправили псевдоинвесторам супруги из Снежинска

Из них только 500 тысяч — личные средства, остальное пенсионеры взяли в кредит

Семья пенсионеров из Снежинска лишилась более 4 млн рублей, надеясь быстро заработать на «инвестициях в акции известной компании», объявление супруги нашли в интернете, передает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Челябинской области.

Как потерпевшие рассказали в полиции, после заполнения анкеты 68-летняя женщина, было, засомневалась и отказалась от регистрации, но ей перезвонил «представитель компании» и убедил связаться с брокером и продолжить регистрацию.

«Сначала „инвесторы“ переводили на „счет брокерской компании“ личные средства. Когда накопления в размере 500 тысяч закончились, мужчина оформил на свое имя кредиты на 3 миллиона 600 тысяч рублей. После нового года семья решила вывести со счета свои деньги, но не смогла. Лишь тогда пенсионеры поняли, что их обманули. Общий материальный ущерб составил почти 4 миллиона 178 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело.

Полицейским супруги признались, что знали о случаях мошенничества, но не придали значение этой информации, считая, что их это не коснется.

По статистике Центра общественного мониторинга и проектов Челябинской области, 92,1% южноуральцев уверены, что не станут жертвой мошенников. Однако становятся: по итогам 2023 года сумма хищений превысила 2,5 миллиарда рублей.

Напомним, в регионе действует горячая линия по противодействию кибермошенничеству. Специалисты готовы консультировать ежедневно с 9 до 18 часов, позвонить им можно с мобильного, короткий номер *1593. Звонок бесплатный.