Более 350 мигрантов привлекли к ответственности в Челябинской области за четыре дня

В регионе продолжается профилактическое мероприятие «Нелегальный мигрант»

За четыре дня проверок мест концентрации иностранных граждан полицейские Челябинской области привлекли к административной ответственности 357 нарушителей. 66 жителям ближнего зарубежья закрыли въезд в страну, у 36 мигрантов аннулировали разрешительные документы, подтверждающие право на пребывание в России. Подробнее рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

В ходе проверок правоохранители выявили 61 преступление в сфере миграции: четыре нарушения порядка въезда в Россию, три подделки документов и 54 случая фиктивной постановки на учет иностранных граждан. Возбуждено 39 уголовных дел. Принято 50 решений об административном выдворении иностранцев. 45 решений о выдворении исполнено.

Кроме того, российского гражданства лишили двух осужденных за совершение тяжких преступлений и распространение наркотиков, еще одного — за неисполнение обязанности по постановке на воинский учет.