Более 340 мигрантов-нарушителей выдворили из Челябинской области в 2025 году

Выявлено свыше 560 преступлений

В Челябинской области с начала 2025 года полицейские выявили 568 преступлений, совершенных мигрантами, и пресекли почти пять тысяч административных правонарушений в рамках профилактического мероприятия «Нелегальный мигрант». Проверки соблюдения миграционного законодательства продолжаются, сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.

«Цель профилактического мероприятия — усиление контроля за пребыванием иностранцев, осуществлением ими трудовой деятельности, а также выявление каналов незаконной миграции»,— уточнили в ведомстве.

С начала года из Челябинской области уже депортировали 24 мигранта-нарушителя. Принято 342 решения о выдворении иностранцев за пределы страны, в том числе принудительно. Кроме того, 878 гражданам стран ближнего зарубежья запретили въезд в Россию.