Более 300 мигрантов привлекли к ответственности в Челябинской области за три дня

В регионе продолжается оперативно-профилактическое мероприятие «Нелегальный мигрант»

В Челябинской области за три дня проверок мигрантов к административной ответственности привлекли 323 человек. Также по фактам нарушений возбуждено 20 уголовных дел. 32 иностранца принудительно выдворят из России. Подробнее рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Накануне полицейские вместе с сотрудниками Росгвардии и представителем военного комиссариата провели проверки на рынке и в кондитерском цехе, расположенных в поселке Красное Поле в Сосновском районе. В результате они пресекли шесть нарушений. Одного из иностранцев депортируют из страны принудительно.

«Представитель военного комиссариата вручил повестки для явки в военкоматы лицам, приобретшим российское гражданство и подлежащим постановке на воинский учет»,— добавили в ведомстве.

Всего за три дня проверок выявлено 49 преступлений, по которым возбуждено 20 уголовных дел. В отношении 39 иностранцев приняты решения об их административном выдворении из страны, 32 из них выдворят принудительно. Въезд в страну закрыли 42 мигрантам.

Проверки в рамках оперативно-профилактического мероприятия продолжаются.