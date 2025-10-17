Более 30 кг «синтетики» изъято в нарколаборатории в Магнитогорске

Задержан активный участник межрегиональной ОПГ, ему грозит пожизненное

Бойцы УФСБ по Челябинской области накрыли в Магнитогорске крупную нарколабораторию и задержали активного участника межрегиональной организованной преступной группировки, специализирующейся на производстве и поставках синтетических наркотических средств в крупных размерах, сообщает пресс-служба ведомства.

«Задержан 35-летний местный житель, причастный к контрабанде наркотиков для перепродажи на территории России бесконтактным способом — через интернет. Благодаря проведенным неотложным следственным действиям установлено местонахождение подпольной химлаборатории по производству и расфасовке наркотического средства. Из незаконного оборота оперативники изъяли более 30 кг „синтетики“ и компонентов для ее производства, а также реактивы и лабораторное оборудование», — говорится в сообщении.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт и незаконные производство, хранение наркотических средств в крупном размере. Ему может грозить длительный срок вплоть до пожизненного.