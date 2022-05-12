Более 3 миллионов рублей сняли со счета жительницы Сатки телефонные мошенники

Потерпевшая, поверив уговорам преступников, сама предоставила доступ к средствам

Телефонные мошенники сняли с банковского счета 52-летней жительницы Сатки более трех миллионов рублей. Преступники заверили, что со счетом происходят сомнительные операции. Потерпевшая, поверив уговорам, сама предоставила доступ к средствам. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Челябинской области.

Позвонивший на телефон женщины мошенник представился сотрудником полиции и сказал, что с банковским счетом потерпевшей происходят сомнительные операции. Затем с женщиной связался другой мошенник, который заверил, что он — сотрудник банка. Он подтвердил, что мошенники пытаются снять деньги с карты потерпевшей, а для того чтобы их обезопасить, предложил перевести средства на «безопасные ячейки».

Женщина поверила убедительным рассказам и следовала указаниям. Она установила на телефон программу удаленного доступа, таким образом предоставив доступ к своему счету злоумышленнику. Мошенники за десяток операций перевели с карты потерпевшей на якобы безопасные счета более 3 250 000 рублей.

В МВД напомнили, что ни в коем случае нельзя передавать банковскую карту и сообщать ее данные, а также устанавливать на телефон сторонние приложения по просьбе неизвестных. Если «сотрудники банка» при звонке просят перевести деньги на сторонние счета для их «сохранности», сразу же прерывайте разговор.