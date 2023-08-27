Более 3,5 тысяч пачек немаркированных сигарет изъяли у предпринимателя из Копейска

Ущерб составил 300 тысяч рублей

В Копейске Челябинской области полицейские задержали местного жителя, который закупал у неизвестных немаркированные сигареты для дальнейшей продажи. В отношении предпринимателя возбудили уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

35-летнего копейчанина задержали вскоре после приобретения нелегального товара. В его машине оказалось 3,5 тысячи пачек немаркированных сигарет на сумму около 300 тысяч рублей. Предприниматель признался, что приобрел табак для дальнейшего сбыта на территории города.

«По обстоятельствам участия в незаконном обороте немаркированных табачных изделий в крупном размере в отделе полиции Копейска возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 171.1 УК РФ. Копейчанину избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении»,— уточнили в ведомстве.

Полицейские устанавливают незаконный канал поставок безакцизных сигарет в Челябинскую область.