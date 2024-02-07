Более 260 мигрантов-нарушителей привлекли к ответственности в Челябинской области за 4 дня

В регионе продолжается профилактическое мероприятие «Нелегальный мигрант»

В Челябинской области полицейские продолжают выявлять миграционные нарушения. За последние четыре дня правоохранители проверили места концентрации иностранцев и привлекли к ответственности более 260 мигрантов. Также возбуждено свыше 20 уголовных дел, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

В ходе проверок полицейские выявили 36 преступлений, по которым возбудили 24 уголовных дела в сфере миграции. К административной ответственности привлекли 263 нарушителя. 33 иностранца выдворят за пределы страны, причем 27 из них — в принудительном порядке.

«В текущем году почти в три раза увеличилось количество принятых судами решений о высылке мигрантов за пределы страны и в два раза больше возбуждено уголовных дел»,— уточнили в ведомстве.

Оперативно-профилактическое мероприятие проводится по инициативе начальника ГУ МВД России по Челябинской области генерал-лейтенанта полиции Михаила Скокова и будет продолжено.