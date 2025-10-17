Более 200 свертков с наркотиком изъяли у жителя Чебаркуля

Раскладывать дозы по тайникам мужчина приехал в город Южноуральск

В Южноуральске полицейские задержали рецидивиста, который привез крупную партию наркотиков для раскладывания по тайникам, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области.

При личном досмотре у 30-летнего жителя Чебаркуля были изъяты 180 свертков с наркотическим средством. В ходе последующего обыска жилища задержанного полицейские обнаружили и изъяли еще 60 свертков с наркотиком. Общая масса изъятых наркотических средств превысила 200 граммов.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о незаконном обороте запрещенных веществ. Мужчина водворен в изолятор временного содержания.