Более 200 литров контрафактного алкоголя изъяли полицейские в Чебаркульском районе

Также у местных предпринимателей изъяли свыше 1000 пачек сигарет без акцизных марок

В Чебаркульском районе Челябинской области полицейские обнаружили у местных предпринимателей свыше 200 литров нелегальной алкогольной продукции и более 1000 немаркированных пачек сигарет. В отношении владельцев контрафактной продукции составлены административные протоколы и возбуждено одно уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

В магазинах в селе Кундравы и в деревне Уштаганка правоохранители обнаружили и изъяли бутылки с водкой и коньяком без маркировки, а также свыше 100 литров спиртосодержащей жидкости у местных бизнесменов.

В самом Чебаркуле полицейские изъяли сомнительную жидкость и кустарное устройство для ее изготовления. А в одном из павильонов на рынке изъяли более 300 пачек немаркированных сигарет.

«Инспекторами ДПС при проверке документов и автомобиля „ВАЗ-21099“ у 62-летнего жителя поселка Тимирязевского были обнаружены и изъяты 715 пачек безакцизных сигарет. В отношении мужчины собраны материалы по части 4 статьи 15.12 Кодекса об административных правонарушениях РФ. Решение о наказании примет Роспотребнадзор»,— добавили в ведомстве.

В отношении большинства нарушителей составлены протоколы по части 1 статьи 14.17.1 КоАП РФ. В отношении 70-летний жительницы поселка Тимирязевского, которая ранее привлекалась к ответственности за нелегальную продажу алкоголя, возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции».