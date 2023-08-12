Более 200 граммов наркотика изъяли полицейские у трех жителей Челябинской области

Задержанные являлись членами преступной группы

В Еманжелинске Челябинской области полицейские задержали трех мужчин, подозреваемых в продаже наркотиков. В их квартирах правоохранители обнаружили свертки с запрещенным веществом. Возбуждены уголовные дела, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

В квартирах 33-летнего, 27-летнего и 24-летнего неработающих местных жителей, а также в лесу полицейские обнаружили более 200 граммов синтетического наркотика. Кроме того, правоохранители обнаружили четыре тайника, в которых находилось расфасованное для продажи запрещенное вещество.

В отношении двух задержанных возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества»). Они арестованы. В отношении третьего решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 228 УК РФ («Хранение наркотических средств»).

Полицейские устанавливают других причастных к распространению наркотиков.