Более 200 граммов конопли изъяли полицейские у жителя Южноуральска

Он собрал и засушил наркотик для личного потребления.

В Южноуральске сотрудникам отдела по контролю за оборотом наркотиков поступил сигнал об одном из местных жителей, который якобы хранит у себя коноплю. Мужчину, 1988 года рождения, задержали ранним утром. Оказалось, что у него действительно в личных вещах хранился пакет с наркотическим веществом общей массой около 200 граммов. Мужчина признался правоохранительным органам, что конопля — дикорастущая, он её сам собрал и хранил для личного потребления.

«По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ ("Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества")», — сказано в заявлении ГУ МВД России.

За дикорастущую коноплю теперь мужчине грозит лишение свободы на срок до 10 лет. В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении.