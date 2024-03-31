Более 20 человек тушили пожар на складе в Челябинской области

Пострадавших нет

Утром 31 марта в поселке Вознесенка Сосновского района произошел пожар в складском ангаре, принадлежащем частному предприятию. По неизвестным пока причинам вспыхнули емкости с дизельным топливом и пустые бочки из-под масла. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области, возгорание удалось ликвидировать, не допустив распространения огня.

«Горели емкости на площади 100 квадратных метров. Открытое горение ликвидировано. Пострадавших нет»,— уточнили в ведомстве.

На тушении работают 21 человек и шесть единиц техники от МЧС России и противопожарной службы Челябинской области.