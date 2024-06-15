Более 2,5 тысячи кг металла и лома изъяли из металлоприемок в Челябинске за неделю

Нарушителей наказали штрафами

В Челябинске полицейские проверили металлоприемки с целью пресечения незаконного оборота драгоценных камней, цветного и черного металлов и их лома. Всего за неделю правоохранители изъяли более 2,5 тысячи килограммов металла и отходов, сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.

Всего правоохранители составили 29 протоколов по статьям 14.1 (осуществление предпринимательской деятельности без регистрации и лицензии) и 14.26 (нарушение правил обращения с ломом и отходами цветных и черных металлов) КоАП РФ. За незаконный оборот металла и лома предусмотрены штрафы до восьми тысяч рублей для физлиц, до 10 тысяч — для должностных лиц и до 200 тысяч — для юрлиц.

Проверки металлоприемок продолжатся.