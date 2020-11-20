Более 2,5 млн рублей лишился челябинец, доверившийся мошенникам

Потерпевший стал жертвой звонка от «сотрудника банка».

Более 2,5 миллиона рублей лишился житель Челябинска после звонка мошенников. Злоумышленник по телефону представился «сотрудником банка», вынудил потерпевшего взять на себя кредит и перевести деньги на «безопасный» счёт. Во время звонка, как рассказали «Первому областному» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, преступник сказал жертве, что на него неизвестные пытаются оформить кредит.



«Для того чтобы аннулировать операцию, необходимо оформить кредитное обязательство на себя, а затем снять денежные средства в ближайшем банкомате и положить их на так называемый „резервный“ счет, что заявитель и сделал, продиктовав, к тому же, данные и пароли своей карты»,— сообщили «Первому областному» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Также под предлогом защиты денег мошенники похитили их с банковских карт ещё у двух челябинцев, и у жителей Магнитогорска и Еманжелинска. Общий ущерб всех этих эпизодов составил 700 000 рублей.

По фактам преступлений возбуждены уголовные дела по статьями 159 («Мошенничество») и 158 («Кража») Уголовного кодекса России. Сейчас полицейские разыскивают подозреваемых.