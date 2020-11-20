Более 2,5 миллиона рублей лишился житель Челябинска после звонка мошенников. Злоумышленник по телефону представился «сотрудником банка», вынудил потерпевшего взять на себя кредит и перевести деньги на «безопасный» счёт. Во время звонка, как рассказали «Первому областному» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, преступник сказал жертве, что на него неизвестные пытаются оформить кредит.
«Для того чтобы аннулировать операцию, необходимо оформить кредитное обязательство на себя, а затем снять денежные средства в ближайшем банкомате и положить их на так называемый „резервный“ счет, что заявитель и сделал, продиктовав, к тому же, данные и пароли своей карты»,— сообщили «Первому областному» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.
Также под предлогом защиты денег мошенники похитили их с банковских карт ещё у двух челябинцев, и у жителей Магнитогорска и Еманжелинска. Общий ущерб всех этих эпизодов составил 700 000 рублей.
По фактам преступлений возбуждены уголовные дела по статьями 159 («Мошенничество») и 158 («Кража») Уголовного кодекса России. Сейчас полицейские разыскивают подозреваемых.