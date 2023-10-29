Более 2,3 тысячи административных нарушений выявили полицейские в Челябинской области

В регионе подвели итоги профилактического мероприятия «Правопорядок»

В Челябинской области полицейские в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Правопорядок» выявили более двух тысяч административных нарушений, изъяли нелегальные табак и алкоголь, задержали находящихся в поиске людей, а также проверили гостиницы и автостоянки, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Свыше 2,4 тысячи полицейских проверяли общественные места, иные заведения, а также останавливали автомобили и граждан на улице. В результате правоохранители задержали девять человек, находившихся в розыске; зафиксировали 2306 административных нарушений, в том числе в области дорожного движения; задержали 47 пьяных водителей и 35 бесправников, находившихся за рулем. Также полицейские выявили случаи продажи спиртного несовершеннолетним.

«Стражи порядка проверили свыше 12 тысяч единиц автотранспорта, 283 адреса возможного отстоя и разукомплектования машин, 568 мест возможной концентрации правонарушителей, 118 мини-гостиниц и хостелов, используемых для размещения мигрантов, а также 109 ломбардов, 169 металлоприемок и более 4 тысяч человек, состоящих на профилактических учетах. Из незаконного оборота были изъято 18 единиц огнестрельного оружия, 184 единицы боеприпасов и свыше 1500 литров нелегальной алкогольной продукции»,— уточнили в ведомстве.

Подобные мероприятия проводятся в регионе регулярно.