Более 2,2 тысячи нарушений выявили полицейские в Челябинской области за сутки

В регионе прошло профилактическое мероприятие «Правопорядок»

В Челябинской области около 2,5 тысячи полицейских приняли участие в профилактическом мероприятии «Правопорядок». Они проверили места концентрации нарушителей и иностранцев, владельцев оружия, а также тех, кто состоит на профилактических учетах. В результате правоохранители раскрыли 184 преступления и пресекли 2206 нарушений, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

«Всего проверено свыше 4,6 тысячи лиц и 2980 единиц транспорта», — уточнили в полицейском главке.

Также в рамках мероприятия правоохранители напомнили южноуральцам о необходимости быть бдительными при поступлении звонков с незнакомых номеров — собеседниками могут оказаться мошенники. Например, в Чебаркуле женщину трижды обманули злоумышленники на 2,4 миллиона рублей, а также втянули ее в преступную схему.