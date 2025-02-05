Более 16 млн рублей взыскали в Челябинске с мошенника, который обналичивал маткапитал

Ему придется вернуть похищенные деньги Соцфонда

В Челябинске суд взыскал больше 16 миллионов рублей с осужденного за мошенничество руководителя кредитного потребительского кооператива «ЮжУралФинанс», сообщает пресс-центр региональной прокуратуры.

Приговор Дмитрию Шнайдеру за мошенничество при получении выплат и легализацию денежных средств, полученных преступным путем, был вынесен в марте 2024 года.

«Установлено, что осужденный похитил средства ОСФР по Челябинской области путем предоставления ложных сведений об использовании средств маткапитала. Участники кооператива находили женщин с сертификатами и основаниями для получения субсидии, заключали с ними фиктивные сделки по предоставлению займов для приобретения земельных участков и строительства под видом улучшения жилищных условий. После заключения сделок деньги перечислялись на счет кредитного потребительского кооператива», — рассказали в надзорном ведомстве.

Полученными денежными средствами соучастники распорядились по своему усмотрению.

Суд удовлетворил исковые требования прокурора, взыскав с осужденного причиненный преступлениями ущерб на общую сумму свыше 16 миллионов.