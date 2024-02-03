Более 150 трудовых патентов аннулировали у работающих в Челябинской области иностранцев

Граждане соседних стран не представили копии трудовых договоров в управление по вопросам миграции

В Челябинской области в рамках профилактического мероприятия «Нелегальный мигрант» полицейские аннулировали девять патентов для осуществления трудовой деятельности на территории региона за то, что мигранты не представили в управление по вопросам миграции копии трудовых договоров. Всего с начала 2024 года аннулирован 151 патент. В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области напомнили о том, в какие сроки и куда необходимо подавать копии документов, чтобы не лишиться патента.

«В соответствии с требованиями федерального закона от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ „О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации“ иностранцы обязаны в течение двух месяцев обратиться в управление по вопросам миграции с копией трудового договора, чтобы уведомить об осуществлении трудовой деятельности»,— сообщили в ведомстве.

Сделать это можно через Единый портал госуслуг, либо лично представить бумагу в управление по улице Гагарина, 41а, либо отправить заказным письмом с уведомлением и описью по адресу: Челябинск, улица Коммуны, 68.

В 2023 году было аннулировано 133 патента, в 2024 году уже аннулировали 151 патент, 107 из них за непредставление в указанный срок копии трудового договора. Иностранцы, которым аннулировали патенты, обязаны покинуть страну в течение трех дней.