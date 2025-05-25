Более 150 преступлений раскрыли полицейские в Челябинской области за один день

Подведены итоги профилактического мероприятия «Правопорядок»

В Челябинской области полицейские за один день раскрыли 154 преступления, а также выявили и пресекли 2130 административных нарушений в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Правопорядок», сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Полицейские совместно с росгвардейцами, ОМОН и другими проверили порядка 4,4 тысячи человек — поставленных на учет подростков, неблагополучных родителей, осужденных и освободившихся из мест лишения свободы. Проверки также прошли в ломбардах, гостиницах, хостелах, пунктах приема металла и местах возможного разукомплектования автомобилей.

Кроме того, в ходе рейдов полицейские напоминали южноуральцам о необходимости быть бдительными при поступлении звонков с неизвестных номеров и сообщений в мессенджерах от незнакомцев.

Виновных в совершении выявленных преступлений и правонарушений привлекут к ответственности. Проверки продолжатся.