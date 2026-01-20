Более 141 тыс. литров паленого алкоголя изъяли в Челябинской области в 2025 году

Полицейские провели свыше 5 тысяч проверок

В 2025 году полицейские Челябинской области изъяли у предпринимателей более 141 тысячи литров паленого алкоголя. Пресечение незаконного оборота нелегальной алкогольной продукции было одним из приоритетных направлений работы, уточнили в ГУ МВД по региону.

«Количество выявленных преступлений возросло на 40%, а раскрываемость составила 78%. Всего за год было проведено более 5,2 тысячи проверок»,— уточнили в ведомстве.

Предприниматели, сбывавшие паленку, возместили ущерб в размере свыше 70 миллионов рублей.

В 2026-м эта работа продолжится.