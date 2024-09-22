Более 12 тонн спирта неизвестного происхождения изъяли у челябинской предпринимательницы

Содержимое пластиковых тар отправлено на экспертизу

В Челябинске полицейские остановили автомобиль с партией спиртосодержащей жидкости без сопроводительных документов. В ходе проверок правоохранители задержали 37-летнюю местную жительницу, которой принадлежал сомнительный товар. Выяснилось, что она сбывала жидкость через знакомых, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

На территории бывшего завода у местной жительницы находился контейнер, в котором она хранила спиртосодержащую жидкость в 10-литровых канистрах. Там же она разливала ее в небольшие бутылочки для дальнейшего сбыта, договариваясь с покупателями по телефону.

«В общей сложности полицейские изъяли более 12,5 тонны спиртного, которое помещено на хранение до завершения всех проверок. В экспертно-криминалистическом центре ГУ МВД области назначено проведение исследования на содержание качественно-количественного состава, в том числе на выявление присутствия метилового спирта»,— уточнили в ведомстве.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о незаконном производстве и обороте спиртосодержащей продукции.