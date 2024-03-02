Более 1100 боеприпасов изъяли полицейские у жителей Челябинской области

Подведены итоги первого этапа профилактического мероприятия «Арсенал»

В Челябинской области полицейские изъяли из незаконного оборота девять ружей, более 1100 боеприпасов и более пяти килограммов взрывчатых веществ в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Арсенал». Возбуждено 24 уголовных дела, по еще 18 материалам проходят экспертизы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

47-летний житель Еткуля хранил в доме 30 самодельных боеприпасов и огнестрельное оружие, которое он переделал из свето-шумового пистолета. А у 31-летнего копейчанина полицейские изъяли 39 патронов к мелкокалиберному оружию.

Со всеми владельцами оружия проведены профилактические беседы. Уголовные дела расследуются.

«Полиция напоминает, что каждый житель области, у которого незаконно хранятся оружие, боеприпасы или взрывчатые вещества, имеет право сдать их в ближайший отдел полиции. При этом государство гарантирует такому гражданину освобождение от уголовной ответственности, а также денежное вознаграждение при условии отсутствия за оружием криминального прошлого»,— уточнили в ведомстве.