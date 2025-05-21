Более 100 нарушителей-мигрантов выявили в Челябинской области за день

Восьми иностранцам закрыли въезд в страну

В Челябинской области за один день привлекли к административной ответственности 110 мигрантов-нарушителей. Восьмерым закрыли въезд в страну. А восемь южноуральцев, которые фиктивно прописали у себя иностранцев, стали фигурантами уголовных дел. В ГУ МВД России по Челябинской области подвели итоги первого дня профилактического мероприятия «Нелегальный мигрант».

Полицейские совместно с росгвардейцами проверили хостелы, гостиницы, общежития, стройки, рынки и точки стихийной торговли — места проживания и работы мигрантов. В ближайшие дни проверки будут продолжены.

В ходе рейдов правоохранители напоминают иностранцам-нарушителям о том, что они могут урегулировать свое правовое положение до 10 сентября включительно либо самостоятельно покинуть страну.