Более 100 нарушений миграционного законодательства выявили в Челябинской области за сутки

В регионе проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Нелегальный мигрант»

В Челябинской области в первый день проверки мигрантов в рамках операции «Нелегальный мигрант» выявили более 100 нарушений. В результате 85 человек привлекли к административной ответственности, еще 25 иностранцам запретили въезд в Россию, сообщили 12 августа в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Полицейские вместе с сотрудниками УФСБ, ОМОН и росгвардейцами проверили места пребывания и работы иностранцев: гостиницы, хостелы, общежития, рынки, стройки и другие объекты. В результате выявлено 85 административных нарушений.

Кроме того, 10 иностранцев по решению судов выдворят из страны в административном порядке. Еще 25 гражданам стран СНГ запретили въезд в Россию.

«Выявлены два иностранных гражданина, сменивших свои установочные данные с целью незаконного въезда в страну. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статье 322 УК РФ. Также возбуждено 10 уголовных дел за фиктивную постановку на миграционный учет иностранных граждан и регистрационный учет граждан Российской Федерации. Все фиктивно поставленные иностранцы сняты с миграционного учета»,— уточнили в ведомстве.

Всего с начала 2023 года в регионе зафиксировали более восьми тысяч административных нарушений в сфере миграционного законодательства, а также возбудили 644 уголовных дела. Из России выдворены 860 человек.